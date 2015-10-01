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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:05
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:21
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного приподнялись, реагируя на настроения клиентов: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне. Судя по всему, работе не мешает пустившийся дождик.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,450 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 апреля по спросу вырос на 30,0 коп., по предложению стал выше на 20,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 18 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось6до отметки $1,2372, откатившись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2375 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:49
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 апреля спрос и предложение выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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