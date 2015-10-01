RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:02

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63372
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3797 раз.
Подякували: 7201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:09

Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63372
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3797 раз.
Подякували: 7201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 180, 181, 182
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1818 126794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 11:05
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 176, 177, 178
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1771 117023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 11:04
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 57, 58, 59
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
585 49558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 10:59
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12827)
23.04.2018 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.