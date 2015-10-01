Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.