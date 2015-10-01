Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:39
Дата: 25 апреля 2018 г. 17.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра – 26,05-07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 32,05/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне «легкой тревоги» из-за заметного подорожания доллара на межбанке.
Ближе к полудню дилеры и клиенты успокоились, а сложившееся равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
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