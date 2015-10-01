Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:39
Дата: 25 апреля 2018 г. 17.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра – 26,05-07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 32,05/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне «легкой тревоги» из-за заметного подорожания доллара на межбанке.
Ближе к полудню дилеры и клиенты успокоились, а сложившееся равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:53
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,60/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 25 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2162, приподнявшись до $1,2175 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2183 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:56
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).
На открытии торгов 26 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).
На старте торгов 26 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:06
Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:24
Дата: 26 апреля 2018 г. 17.22
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05-07 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,22 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.
Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:05
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 26 апреля по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2103, опустившись до $1,2097 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2088 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:42
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).
На открытии торгов 27 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).
На старте торгов 27 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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