Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.