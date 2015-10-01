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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:07
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:14
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:45
Дата: 02 мая 2018 г. 17.44
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,05 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,93/26,03 UAH/USD)
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного повысить полуденные цены в паре доллар-гривня и сузить спред.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от регресса. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:31
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:36
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:18
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:41
Дата: 03 мая 2018 г. 17.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)
€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного повышения котировок в ответ на «бычий» тренд межбанка.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне малоактивной торговли. Попытки дилеров «спасти игру» растянув спред, особого успеха не имели – по итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:12
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 03 мая по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1985, просев до $1,1975 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1964 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 04 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 04 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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