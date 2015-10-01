RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:09

Дата: 04 мая 2018 г. 17.07

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,06/26,13 UAH/USD (с утра – 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD)
€ – 31,38/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с минусом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63641
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3814 раз.
Подякували: 7219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 178, 179, 180
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1793 118062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 15:57
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 199, 200, 201
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2005 134997
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 15:44
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 183, 184, 185
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1840 127991
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 15:44
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.