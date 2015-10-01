Курси валют у Дніпро

Дата: 04 мая 2018 г. 17.07
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,06/26,13 UAH/USD (с утра – 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD)
€ – 31,38/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с минусом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.