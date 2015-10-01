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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:09
Дата: 04 мая 2018 г. 17.07
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,06/26,13 UAH/USD (с утра – 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD)
€ – 31,38/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров опта «четверку с минусом», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:10
В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.
Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:48
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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дядя Caша
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