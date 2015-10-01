RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:19

Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63745
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3820 раз.
Подякували: 7237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:44

Дата: 08 мая 2018 г. 16.43

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра – 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,12 UAH/USD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,42 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,42 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным дисконтированием цен в паре доллар-гривня.

Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного приподнимать действующие цены, стимулируя клиентский принос. По итогам вторника обороты, заслужив от дилеров опта «четверку», констатировали повторение хороших показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63745
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3820 раз.
Подякували: 7237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 179, 180, 181
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1801 118596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 15:35
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 183, 184, 185
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1848 128507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 15:18
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 200, 201, 202
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2013 135540
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 15:11
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6381)
08.05.2018 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.