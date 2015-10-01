Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:19
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:44
Дата: 08 мая 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра – 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,12 UAH/USD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,42 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,42 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным дисконтированием цен в паре доллар-гривня.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились, «отвечая» на ситуативный рост «приноса» (26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,25/31,42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного приподнимать действующие цены, стимулируя клиентский принос. По итогам вторника обороты, заслужив от дилеров опта «четверку», констатировали повторение хороших показателей предыдущей сессии.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,80/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 08 мая по спросу упал на 20,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 08 мая по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1850, повысившись до $1,1864 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1877 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:49
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 10 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 мая спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 10 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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