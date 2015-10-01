Курси валют у Дніпро

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,320 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.