Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 14 тра, 2018 09:44

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 14 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 14 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.