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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 мая с уровней: доллар – 25,95/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 50 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 мая по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1938, повысившись до $1,1972 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1959 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:44
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 14 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07-08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,25-30/31,47-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 мая спрос вырос на 10,0-15,0 коп., офера прибавили 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 14 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:37
Дата: 14 мая 2018 г. 17.30
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,07-08/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,13 UAH/USD)
€ – 31,28-28/31,48 UAH/EUR (с утра – 31,25-30/31,47-40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого немного понизить действующие цены в ответ на аналогичные настроения на межбанке.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились незначительным снижением (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Более радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать снижением действующих цен.
Торговая активность после обеда немного прибавила.
По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку», улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 мая с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 14 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1925, просев до $1,1920 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1926 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 15 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 31,20/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 мая спрос просел на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 15 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:08
Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:38
Дата: 15 мая 2018 г. 17.30
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,07/26,14 UAH/USD (с утра – 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,12 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение.
Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать незначительным повышением действующих цен.
Торговая активность после обеда немного прибавила.
По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:58
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.
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