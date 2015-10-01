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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:47

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:21

Дата: 16 мая 2018 г. 17.18

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,10/26,16 UAH/USD (с утра – 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют де-факто не тронулись с уровней открытия, ограничившись сжатием маржи - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB.

Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ревизиями действующих цен.
Торговая активность после обеда едва заметно выросла.

По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и понизив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот вина «бычьего» тренда на местном рынке наличных в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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