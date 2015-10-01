Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 16 тра, 2018 16:21

Дата: 16 мая 2018 г. 17.18



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,10/26,16 UAH/USD (с утра – 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)

€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,35 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют де-факто не тронулись с уровней открытия, ограничившись сжатием маржи - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB.



Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ревизиями действующих цен.

Торговая активность после обеда едва заметно выросла.



По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и понизив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот вина «бычьего» тренда на местном рынке наличных в паре доллар-гривня.

