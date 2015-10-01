Курси валют у Дніпро

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:47
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:21
Дата: 16 мая 2018 г. 17.18
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,10/26,16 UAH/USD (с утра – 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют де-факто не тронулись с уровней открытия, ограничившись сжатием маржи - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB.
Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ревизиями действующих цен.
Торговая активность после обеда едва заметно выросла.
По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и понизив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот вина «бычьего» тренда на местном рынке наличных в паре доллар-гривня.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.
|