Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 17 тра, 2018 17:04

Дата: 17 мая 2018 г. 17.56



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,06/26,12 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,13 UAH/USD)

€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,08/31,25 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,423 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатирую рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам требовалось поддерживать дисконтированием действующих цен.

Торговая активность после обеда выросла.



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.