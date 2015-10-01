RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:47

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:21

Дата: 16 мая 2018 г. 17.18

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,10/26,16 UAH/USD (с утра – 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,425 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют де-факто не тронулись с уровней открытия, ограничившись сжатием маржи - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB.

Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ревизиями действующих цен.
Торговая активность после обеда едва заметно выросла.

По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и понизив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот вина «бычьего» тренда на местном рынке наличных в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:04

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:02

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:41

Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:04

Дата: 17 мая 2018 г. 17.56

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,06/26,12 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,13 UAH/USD)
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,08/31,25 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,423 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.

Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам требовалось поддерживать дисконтированием действующих цен.
Торговая активность после обеда выросла.

По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:19

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.
по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:30

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).

На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).

На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:26

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:42

На 13.38 «неформалы» Днепра сообщили о пролонгации снижения цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), нашим валютчикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64015
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3843 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 237238239240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют в Одесі 1 ... 59, 60, 61
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
607 51060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 11:58
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 185, 186, 187
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1868 129900
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 11:11
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 181, 182, 183
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1821 119727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 11:08
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.