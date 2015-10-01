Курси валют у Дніпро

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.