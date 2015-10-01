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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 мая с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 мая по спросу упал на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 мая по спросу понизился на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1770, опустившись до $1,1740 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1728 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:56
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 4,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 мая спрос упал на 30,0 коп., офера потеряли 20 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 4,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 мая спрос упал на 30,0 коп., офера потеряли 20 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:14
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.
На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:21
Дата: 21 мая 2018 г. 17.19
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,02/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,09 UAH/USD, к обеду - 26,03/26,09-10 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR, к обеду - 30,95/31,15 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не потребовалось ценового вмешательства.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (26,02/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB). Из-за текущего равновесия покупок и продаж в ревизии цен не было нужды.
На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо немного поддерживать ценовыми ревизиями 9дисконтами).
По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:03
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.
Евро по сравнению с открытием 21 мая по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 мая по спросу повысился на 60 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1793, опустившись до $1,1774 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1764 на открытии торгов в Европе.
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