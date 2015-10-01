Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 22 тра, 2018 09:03

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.



Евро по сравнению с открытием 21 мая по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 мая по спросу повысился на 60 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1793, опустившись до $1,1774 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1764 на открытии торгов в Европе.