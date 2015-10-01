Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 23 тра, 2018 16:49
Дата: 23 мая 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00-02/26,05-06 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 30,60/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценовых ревизий.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю. В основном в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.
По итогам дня, благодаря сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга более «гибкого подхода» местных валютчиков в вопросах ценообразования.