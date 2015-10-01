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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:33
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю.
Большей частью в паре доллар-гривня.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:49
Дата: 23 мая 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00-02/26,05-06 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 30,60/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценовых ревизий.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют практически не изменились с уровней открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную, но вялую торговлю. В основном в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.
По итогам дня, благодаря сбалансированности спроса и предложения, обороты немного выросли, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга более «гибкого подхода» местных валютчиков в вопросах ценообразования.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:56
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1702, повысившись до $1,1708 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1718 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 09:38
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.); евро – 30,60/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:48
Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную и довольно активную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33
Дата: 24 мая 2018 г. 17.32
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, к полудню - 26,02-03/26,07-08 UAH/USD)
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой стимулирования клиентского «приноса» повышением бидов.
Около 12.38 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,02-03/26,07-08 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая текущую сбалансированную и довольно активную торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось спадом торговой активности.
Со слов наших дилеров, отсутствовали крупные суммы валюты в сделках.
По итогам дня, несмотря на сбалансированность рынка, обороты понесли потери, заслужив от оптовиков Днепра «тройку» и ухудшив «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,35/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 24 мая по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1719, просев до $1,1702 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1709 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:59
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «средние».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03-05/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.); евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 мая спрос вырос на 5,0 коп., офера просели на столько же); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 25 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:13
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), стимулируя клиентский «принос». На моменте в городе равновесная торговля со «средней» ликвидностью.
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