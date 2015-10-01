Курси валют у Дніпро

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.