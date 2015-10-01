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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:18
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:11
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:33
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
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