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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:18

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:11

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:33

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:32

Дата: 29 мая 2018 г. 17.25

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 25,97-98/26,02-03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,04 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,03 UAH/USD)
€ – 30,30/30,50 UAH/EUR (с утра – 30,35/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,20/30,50 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой некоторой коррекции действующих цен.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

После обеда на рынке Днепра немного вырос клиентский спрос на валюту, заставив местных дилеров немного приподнять обеденные минимумы цен.

По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.

По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:50

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.
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