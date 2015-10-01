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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:18
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:11
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:33
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:32
Дата: 29 мая 2018 г. 17.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,97-98/26,02-03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,04 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,03 UAH/USD)
€ – 30,30/30,50 UAH/EUR (с утра – 30,35/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,20/30,50 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой некоторой коррекции действующих цен.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного вырос клиентский спрос на валюту, заставив местных дилеров немного приподнять обеденные минимумы цен.
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 08:50
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 30 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 30 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:40
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36
Дата: 30 мая 2018 г. 17.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98/26,03 UAH/USD)
€ – 30,35/30,55 UAH/EUR (с утра – 30,30/30,50 UAH/EUR, к полудню - 30,30/30,50 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой символического повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня ради стимулирования «приноса».
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены в паре евро-гривня, сохранив неизменными стоимость «американца».
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:12
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 30 мая по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1666, поднявшись до $1,1683 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1696 на открытии торгов в Европе.
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