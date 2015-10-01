Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:29
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:46
Дата: 31 мая 2018 г. 17.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,97/26,04 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,03 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
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