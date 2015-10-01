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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:29

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:46

Дата: 31 мая 2018 г. 17.40

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 25,97/26,04 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,03 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.

После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.

По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.

По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:02

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:55

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).

На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).

На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:28

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:43

Дата: 01 июня 2018 г. 16.42

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 25,97/26,02 UAH/USD (с утра – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,02 UAH/USD)
€ – 30,40/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR, к полудню - 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.

После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.

По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.

По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «четверку c плюсом» и улучшив хорошие показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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