Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:29
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:46
Дата: 31 мая 2018 г. 17.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,97/26,04 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,03 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:55
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:28
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:43
Дата: 01 июня 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,97/26,02 UAH/USD (с утра – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,02 UAH/USD)
€ – 30,40/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR, к полудню - 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «четверку c плюсом» и улучшив хорошие показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:01
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:48
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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