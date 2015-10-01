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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:51

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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