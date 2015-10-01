RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:51

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64458
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 7298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:53

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На открытии торгов 05 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На старте торгов 05 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64458
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 7298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:25

Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64458
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 7298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 184, 185, 186
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1854 122909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 11:26
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 189, 190, 191
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1901 133506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 11:24
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 205, 206, 207
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2069 139461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 11:04
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.