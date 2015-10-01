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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:51
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 05 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 05 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:25
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:40
Дата: 05 июня 2018 г. 17.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно понизились, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее в комплекте с выросшей торговой активностью способствовало заметному росту итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «пятерку» и заметно улучшившей показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:09
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 05 июня по обеим позициям потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 05 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1715, повысившись до $1,1735 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1737 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:06
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 06 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 06 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:13
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:38
Дата: 06 июня 2018 г. 17.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00-02/26,06-08 UAH/USD)
€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло оптовый сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку с минусом» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 08:55
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:09
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).
На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).
На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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