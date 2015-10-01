Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:33
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».
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