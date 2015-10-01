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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:33

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:30

Дата: 07 июня 2018 г. 17.28

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра – 26,07/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 30,85/31,05 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.

По мере снижения активности «зеленых быков» на межбанке «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело оптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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