Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:33
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:30
Дата: 07 июня 2018 г. 17.28
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра – 26,07/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 30,85/31,05 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.
По мере снижения активности «зеленых быков» на межбанке «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело оптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:53
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:41
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:32
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:51
Дата: 08 июня 2018 г. 16.46
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,09-10 UAH/USD (с утра – 26,07/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 30,60-65/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.
По мере роста убежденности в «медвежьем» характере «зеленых» торгов межбанка, клиенты наличного рынка стали более активно «давать валюту», вынуждая дилеров реагировать ценовыми дисконтами.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли. Скверное состояние клиентского «приноса» заставило наших дилеров пойти на этот шаг. Мероприятие сохранило итоговое равновесие спроса и предложение, но от потерь в ликвидности не сберегло – по итогам пятницы оптовики Днепра поставили за обороты «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 08 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 июня по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1776, повысившись до $1,1812 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1809 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).
На открытии торгов 11 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).
На старте торгов 11 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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