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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:54

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 11 июня по обеим позициям потерял по 5,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 июня по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1783, упав до $1,1756 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1766 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:41

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 12 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02/26,07 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июня спрос не изменился, офера потеряли 3,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 12 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:17

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:39

Дата: 12 июня 2018 г. 17.34

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра – 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05-06 UAH/USD)
€ – 30,75/30,93 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,72/30,90-92 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.

По мере роста клиентских оферов, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены снижать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,00/26,05-06 UAH/USD, евро – 30,72/30,90-92 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «среднеликвидный».

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и, судя по всему, это стало главной причиной приличных оборотов. Последние, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала повторение хороших показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:06

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 июня с уровней: доллар – 25,90/26,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 12 июня по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 12 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1747, упав до $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1741 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:46

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 13 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «очень низкие». Сдают и покупают по острой нужде. «Дождик распугал», - добавили дилеры.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,75/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 июня спрос и офера не изменились); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 13 июня в оптовом сегменте рынка чрезвычайно редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:30

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:34

Дата: 13 июня 2018 г. 17.27

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.

По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения саботирующих рынок клиентов и состояние межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный». Ликвидности мешала дополуденная дождливая погода в Днепре.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, но это не спасло обороты наличного рынка Днепра от некоторого регресса – заслужив по итогам дня «четверку с двумя минусами», ликвидность констатировала снижение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:55

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 июня с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 13 июня по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1792, поднявшись до $1,1806 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:14

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 14 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Прошли единичные сделки, обороты «очень низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 14 июня в оптовом сегменте рынка из-за очень редких сделок достоверно определить настроение рынка не представляется возможным.
дядя Caша
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