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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:21

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:15

Дата: 14 июня 2018 г. 17.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,14/26,20 UAH/USD (с утра – 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,12-14/26,20-22 UAH/USD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,05 UAH/EUR, к полудню - 31,00/30,12-15 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне очень низких оборотов.

По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это не выручило обороты наличного рынка Днепра– заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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