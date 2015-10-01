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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:21

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:15

Дата: 14 июня 2018 г. 17.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,14/26,20 UAH/USD (с утра – 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,12-14/26,20-22 UAH/USD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,05 UAH/EUR, к полудню - 31,00/30,12-15 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне очень низких оборотов.

По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это выручило обороты наличного рынка Днепра – заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:56

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,40/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 14 июня по спросу упал на 10,0 коп., не изменившись по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 июня по спросу повысился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу упало до отметки $1,1571, опустившись до $1,1562 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1569 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:04

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).

На открытии торгов 15 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).

На старте торгов 15 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
дядя Caша
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