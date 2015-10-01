Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:51

Дата: 15 июня 2018 г. 16.45



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,15/26,22 UAH/USD (с утра – 26,13/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,13-14/26,20 UAH/USD)

€ – 30,60/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок низколиквидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся, индицируя переход рынка в режим выходного дня.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это обеспечило приличную итоговую ликвидность – заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала повторение показателей предыдущей сессии.