Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 18 чер, 2018 16:41

Дата: 18 июня 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,20/26,26 UAH/USD (с утра – 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,22 UAH/USD)

€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,85 UAH/EUR)

RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития событий на межбанке, где до полудня замедление роста курса СКВ стало очевидным, дилеры наличного рынка успокоились и даже немного понизили цены в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся.



Равновесие спроса и предложения не удалось сохранить - к финишу сессии ра рынке Днепра преобладание спроса. Этот перекос немного повредил обороты, заслужившие от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», что хуже показателей предыдущей сессии.