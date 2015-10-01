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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:10

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению «потяжелел» на 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 18 июня по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 июня по спросу повысился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1622, опустившись до $1,1605 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1587 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:58

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
дядя Caша
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