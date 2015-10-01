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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:10
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению «потяжелел» на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 июня по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 июня по спросу повысился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1622, опустившись до $1,1605 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1587 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:58
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:02
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:35
Дата: 19 июня 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,28/26,36 UAH/USD (с утра – 26,24/26,33 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35 UAH/USD)
€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,417 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.
По мере развития событий на межбанке, где наблюдался интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка были вынуждены повышать действующие цены, одновременно «отвечая» на клиентский спрос и пытаясь сбалансировать рынок.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня затормозили рост, реагируя на стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Равновесие спроса и предложения на сей раз удалось сохранить, и это обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с минусом», что лучше показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 июня с уровней: доллар – 26,20/26,45 UAH/USD, евро – 30,25/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,4035/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 19 июня по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 19 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1583, опустившись до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1573 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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