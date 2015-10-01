Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:32

Дата: 20 июня 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,30/26,36 UAH/USD (с утра – 26,38/26,40 UAH/USD, к полудню - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD)

€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70-73/30,93 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.



Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.