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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:10
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению «потяжелел» на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 18 июня по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 июня по спросу повысился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,1622, опустившись до $1,1605 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1587 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:58
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:02
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:35
Дата: 19 июня 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,28/26,36 UAH/USD (с утра – 26,24/26,33 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35 UAH/USD)
€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,417 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.
По мере развития событий на межбанке, где наблюдался интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка были вынуждены повышать действующие цены, одновременно «отвечая» на клиентский спрос и пытаясь сбалансировать рынок.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысились, отвечая на «бычьи» настроения межбанка: 26,25-27/26,35 UAH/USD, евро – 30,70/30,98-31,00 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня затормозили рост, реагируя на стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Равновесие спроса и предложения на сей раз удалось сохранить, и это обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с минусом», что лучше показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 июня с уровней: доллар – 26,20/26,45 UAH/USD, евро – 30,25/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,4035/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 19 июня по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 19 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1583, опустившись до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1573 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 20 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий и волатильный баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,32/26,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 30,70/30,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 июня спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На старте торгов 20 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:27
Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:32
Дата: 20 июня 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,30/26,36 UAH/USD (с утра – 26,38/26,40 UAH/USD, к полудню - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD)
€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70-73/30,93 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.
По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.
Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.
Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.
Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:11
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,20/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 20 июня по спросу и по предложению потерял по 50 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению упал на 5 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1572, опустившись до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1543 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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