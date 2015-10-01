Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:32
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:24
Дата: 21 июня 2018 г. 17.19
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,18/26,24 UAH/USD (с утра – 26,22/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,17/26,25 UAH/USD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.
По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.
Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.
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