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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:32

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:24

Дата: 21 июня 2018 г. 17.19

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,18/26,24 UAH/USD (с утра – 26,22/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,17/26,25 UAH/USD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.

По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.

Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:53

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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