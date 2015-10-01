Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:32
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:24
Дата: 21 июня 2018 г. 17.19
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,18/26,24 UAH/USD (с утра – 26,22/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,17/26,25 UAH/USD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.
По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.
Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:44
Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:11
Дата: 22 июня 2018 г. 17.00
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра – 26,15/26,20-22 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,20 UAH/USD)
€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,55-60/30,80-85 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.
По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло замедление падения курса доллара, дилеры наличного рынка весьма аккуратно
снижали свои цены в паре доллар-гривня.
Около 12.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, замерев на уровнях полудня из-за равновесия покупок и продаж. Последнее сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:59
Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 22 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,1656.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:59
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «сиротские».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:00
Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют почти не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
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