Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 июня с уровней: доллар – 26,10/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 21 июня по спросу не изменился, по предложению потерял 5 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1603, поднявшись до $1,1633 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1637 на открытии торгов в Европе.