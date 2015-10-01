Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 25 чер, 2018 09:04

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.