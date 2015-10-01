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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:08
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 25 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:28
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:17
Дата: 25 июня 2018 г. 17.15
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра – 26,12-15/26,19-20 UAH/USD, к полудню - 26,10-12/26,17-18 UAH/USD)
€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, к полудню - 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.
По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню цены «американца» достигли внутридневного минимума, дилеры наличного рынка довольно сдержанно снижали свои цены в паре доллар-гривня.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, и даже немного приподнялись в рамках выравнивания спроса и предложения, а также реагируя на послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:21
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июня с уровней: доллар – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 10,0 КОП.
Евро по сравнению с 25 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1699, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1691 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:05
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:25
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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