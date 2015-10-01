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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:35

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:53

Дата: 27 июня 2018 г. 16.40

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,20-22/26,27 UAH/USD (с утра – 26,18/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,27 UAH/USD)
€ – 30,60/30,78 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,78 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях тишины и отсутствия реальных сделок. Клиенты были встревожены высокой «бычьей» курсовой динамикой рынка «зеленого» безнала. Постепенно наличный рынок успокоился с установлением относительной стабильности на валютном межбанке .

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост в бидах, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняв при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра «отличные» обороты, которые заслужив «пятерку», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:15

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июля с уровней: доллар – 26,25/26,50 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 20 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 июля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1720, поднявшись до $1,1730 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1728 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 июля в розничном сегменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 июля в оптовом сегменте рынка Днепра одиночные реальные сделки прошли в балансе спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:43

Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32

Дата: 23 июля 2018 г. 17.31

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,50/26,58 UAH/USD (с утра – 26,45/26,52 UAH/USD, к полудню - 26,47/26,53 UAH/USD)
€ – 30,90/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,13 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж. Последнее в значительной степени обеспечивалось относительной курсовой стабильностью и сбалансированностью рынка «зеленого» безнала, установившихся на валютном межбанке с 11.00 Киева.

Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:07

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 июля с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Евро по сравнению с 23 июля по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 июля по спросу не изменился, потеряв 100 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1688, упав до $1,1670 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1659 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:04

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).

На открытии торгов 24 июля в розничном сегменте наблюдалось преобладание спроса. Большей частью виртуального, без сделок.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).

На старте торгов 24 июля в оптовом сегменте рынка Днепра доминировал клиентский спрос, реальные сделки на моменте отсутствовали.
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